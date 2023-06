PALJU ÕNNE! Karl Madis ja temast poole noorem elukaaslane ootavad perre beebit, ka sugu on juba teada

„Üksi olles olen mõelnud, kas maailmas pole tõesti ühtegi sellist naist, kellega perekonda luua, ja õnn ongi mulle taas naeratanud,“ rõõmustas Karl Madis (63) märtsikuus ÕL TV eetris olnud saates „Hommikusöök staariga“. Kes mehe õnnelikuks tegi, seda ei soostunud ta paljastama. Nentis vaid, et tegu on noore naisterahvaga. Äkki tuleb veel pesamunagi, sai uuritud. „Kümme aastat tagasi ütlesin julgelt välja, et tahaks veel kahte tütart,“ tunnistas Karl. Ja nüüd võibki trubaduurile õnne soovida, sest uus pereliige on tulekul. Tuleb mainida, et mullu oktoobris tabas Karli kodus telekat vaadates insult, mis päädis just tänu noore elukaaslase tarmukale tegutsemisele õnnelikult.