HÜVA NÕU | Alternatiiv maovähendusoperatsioonile - maoballoonid makku ja ülesöömine on välistatud?

Kaalulangetuskliiniku bariaatriakirurg dr Rein Adamson on oma töös näinud, et suure kehakaalu puhul alla võtta võib olla väga keeruline. Selleks peab olema järjepidev ning omama suurt tahtejõudu. See on võimalik, aga on ka erinevaid mooduseid, mis võivad aidata elustiili muuta. Kindel viis kaalu langetada on maovähendusoperatsioon, kuid see võiks dr Adamsoni sõnul jääda viimaseks variandiks, kui ükski teine meetod ei toimi. Vähem räägitud on aga maoballoonid.