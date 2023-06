TORMILINE KEVAD 1988: Karl Vaino pukist mahavõtmiseks oli vaid paar päeva. Paleepööre võinuks lõppeda ka haavatute ja surnutega

Kõnekäänd ütleb, et eesmärk pühitseb abinõu. Komparteis troonile tõusmiseks ja võimu kindlustamiseks on kirjutatud kaebekirju, vassitud ning kavaldatud. Paraku on lõhutud ka tuhandete inimeste elusid. Ajaloolane, akadeemik ja Tartu ülikooli eesti ajaloo professor Tõnu Tannberg räägib, mil viisil nõukogude ajal Eestis juhtide väljavahetamine käis.