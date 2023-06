ÕHTULEHE KOOLILEHTEDE KONKURSS I Oskari koolinädala kokkuvõte 16.01.–22.01.2023

Meie kõigi suureks üllatuseks võitis meie klass võimlemispeol I koha ning veel suuremaks üllatuseks ka publikulemmiku tiitli. Foto : Diana Ruitlane-Rüütli

Esimest korda põhikooli jooksul lasin esimese tunni üle, sest olin eilsest nii väsinud ja unine. Kooli jõudes klass juba tähistas eilset võitu ja sõi torti. Matemaatikaõpetaja üllatas meid ka väga positiivselt. Ta lasi tunni alguses oma arvutist mingit aplausiheliefekti ja pakkus kommi. See oli minu arust väga armas. Äge oli ka see, et mõned nooremad õpilased näitasid päeva jooksul meie poole näpuga ja olid väga vaimustunud, et meie olemegi need võimlemispeo võitjad. Neljanda tunni ajal oli iseseisev ühiskonnaõpetuse olümpiaad. Punktisummat unustasin lõpus vaadata, seega seda praegu siia kirjutada ei saa.

Pärast kooli käisin klassivendadega jõusaalis ja siis sõitsin bussiga koju. Vaatasin kodus meie kava aina uuesti ja uuesti, et seda imelist laval esinemise tunnet uuesti kogeda. Meile tuli ka üks väga meeldiv üllatus. Eelmisel päeval olime uurinud netist, kas oleks võimalik selle kavaga Koolitantsule minna. Kahjuks oli registreerimine juba nädala eest lõppenud. Õnneks saime ikkagi teada, et võime osaleda. See nädal hakkas iga päevaga ainult paremaks minema. Kuid tänasel päeval oli ka üks negatiivne osa – nimelt tulid eelmisel reedel toimunud füüsika kontrolltöö hinded välja. Sain teooria hindeks 3 ja ülesannete lahendamise eest 5. Tunduvad tegelikult täiesti talutavad hinded, aga kahjuks mõned õpetajad ei luba ka kõige parema tuju juures kolmesid parandada. Seega kadestan imelikul kombel tihtipeale oma klassi kahelisi, sest neil on võimalik see hinne vähemalt ära parandada. Mulle tundub see isegi natukene imelikuna, et kui õpilane soovib olla aktiivne ja oma hindeid parandada, siis tal lihtsalt keelatakse see võimalus ära. Õnneks on see probleem ainult mõne üksiku õpetajaga.