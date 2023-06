Linnar Viik: „Tehisintellekt ehk masin inimkonda hävitada ei suuda. Inimene võib hävitada inimkonna. Eriti halb on variant, kui masin on rumala inimese käes.“

Mitu teost sul muuseumis seintele mahub?

Julgen arvata, et umbes kolmsada. Olen ebalev ka põhjusel, et osa teostest on videoekraanidel, kus teosed vahetuvad.

Kui mulle mõni pilt seal väga meeldima hakkab, kas me võiksime ka kaupa teha?

Ei. Mitmed inimesed on küsinud, millal näitus avatakse. Näitus on ühekordne. Küsitakse ka, millal ma galerii avan. Siis pean selgitama, et galerii on koht, kus kunsti müüa püütakse. Popcop on aga muuseum, mis püüab anda kunstile tähendust ja tekitada võimaluse kokkupuuteks kunstiga.