GALERII | Vaata, mis toimus meeleolukal Lasnamäe suvealguspeol!

Lasnamäe suvealguspeol on külalistele üles seatud suur toidutänav. Samuti toimub ürituse raames traditsiooniline kaupade ja teenuste laat. Päeva jooksul on võimalik külastada Tivoli parki ning valida enam kui 15 atraktsiooni hulgast enda lemmikud. Festivalil on avatud miniloomaaed ja pere väiksematele on olemas ka näitlejatega lasteala.