ÕL VIDEO | Uue tõsielusaate staar Kristina Pärtelpoeg: meelelahutaja töö on raske. Pead kogu aeg pildis olema ja kriitikat kannatama!

Kristina tunnistab, et meelelahutaja töö on raske. „Sa pead olema kogu aeg pildis, nalja tegema, olema lõbus, kannatama kriitikat. Ja seda on palju... See ei ole võib-olla igaühele mõeldud. Sa pead harjuma kaameratega ja paljudele inimestele ei meeldi kaamera ees olla,“ ütleb ta.