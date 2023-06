Brad väidab, et Angelina sepitses Vene oligarhiga tema vastu kättemaksu

Pitt väidab, et Jolie maksis talle pika ja kibeda hooldusõiguslahingu eest kätte, müües maha oma osaluse nende ühises Prantsuse veinimõisas Château Miraval. Näitlejapaar oli ostnud veinimõisa 2008. aastal 30 miljoni dollari eest. See oli pigem Bradi südameprojekt - ta hakkas seal veini tegema. Brad Pitti kohtupaberite andmeil lubasid kaasad teineteisele, et kumbki ei müü oma osalust teise heakskiiduta maha.