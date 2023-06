„PUUDUTA MIND“ 281. SAADE | Paljudes peredes pole vaid küüditatuid, vaid ka neid, kelle vanemad on olnud koputajad või mahalaskjad. Kuidas nemad selle teadmisega peaksid elama?

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on ema, kirjanik, jutuvestja, ajakirjanik, lastekirjanik, kirjastaja, ilmarändur, rohehing, lõunaeestlane, maailmakodanik Epp Petrone ja bioloog, pedagoog, ökoloogilise maailmavaate uurija ja tutvustaja Toomas Trapido - tuntud avaliku esinejana, kes on aktiivselt sõna võtnud inimühiskonna ja looduse suhte teemadel. Seekord räägime juurtest - kes me oleme, kust tuleme ja kas meie seas on üldse enam järgi ühtki puhastõugu eestlast.

Vaata saadet!