„PUUDUTA MIND“ 280. SAADE | Epp Petrone: kui oleks rohkem inimesi, kes saaksid aru, et Nursipalu vastu ei tasu võidelda, siis seda ei juhtuks

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on ema, kirjanik, jutuvestja, ajakirjanik, lastekirjanik, kirjastaja, ilmarändur, rohehing, lõunaeestlane, maailmakodanik Epp Petrone, kes valutab südant meie armsa Eestimaa pärast ja püüab selle kaitseks ja õitsenguks ära teha nii palju kui üks väike tragi naine jaksab.

„Möödunud kodu oli mu hingekodu ja asus Setu ja Võrumaa piiril Obinitsa kandis,“ pajatab Epp. „Seal tegin oma maailma ära nii palju, kui fantaasia võttis. See on nii imelik, kust tulevad inimeste valikud. Mul olid praktilised mõtted, et miks oleks mõistlik väiksem koht võtta ning siis kutsuti mind tööle Sänna ja Nursipalu kanti. Samas oli mingi vaist ja imelik tunne, et peaks edasi minema. Siis kui ma läksin edasi ja notar oli ära olnud, siis kuu aega hiljem oli kogu ilm täis seda Nursipalu juttu.“

