TAADIKE TÕMMATI ORKI? 83aastane Pacino kahtleb, kas noore pruudi laps on ikka tema oma

Hiljuti selgus, et 79aastane filmilegend Robert De Niro sai aprillis seitsmenda lapse – tema partner Tiffany Chen (45) tõi ilmale tütre, kellele pandi nimeks Gia Virginia Chen De Niro. Kuid TMZ.com paljastas sel nädalal, et ka Al Pacino 29aastane sõbratar Noor Alfallah on kaheksandat kuud rase. Pacinole on see neljas järeltulija.