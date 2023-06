Non Grata tähistab 25. sünnipäeva! Selle juht Al Paldrok: meie eesmärk on muuta inimesed loominguliseks

„Non Grata tegevuse põhirõhk on liikunud välismaale. Eesti on liiga väike anonüümsuse säilitamiseks – see lihtsalt ei ole kunstiringkonna proportsioonis võimalik. Kõik tunnevad kõiki isiklikul pinnal. See on tekitanud ka skisofreenilise olukorra, mis ei eksisteeri väljaspool Eestit, kus kõik on justkui samal ajal anonüümselt Non Grata ja avalikult midagi muud ning keegi, sealhulgas pahatihti nimetatud ise, ei oska öelda, kes või mis nad on,“ selgitab Al.