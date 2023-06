Alternatiivne kunstikool Non Grata tähistab 25. sünnipäeva! Selle juht Al Paldrok: meie eesmärk on muuta inimesed loominguliseks

Non Grata tähistab tähistab tänavu 25. sünnipäeva. Academia Non Grata on alternatiivne kunstikõrgkool, kontseptuaalne institutsioon. Loodud 1998. aastal Al Paldroki ja Reiu Tüüri poolt, on tegu ainukese puhtalt kujutavale kunstile spetsialiseerunud õppeasutusega.