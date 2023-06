KELL TIKSUB: „Harry ja Meghani lahutus on ainult aja küsimus.“

Mitme allika väitel lähenevad Harry ja Meghan vankumatult lahutusele, mis kujuneb kindlasti väga inetuks, vahendab Sky News Australia. Kahe lapsega abielupaari elus on olnud palju stressi – Harry on oma perega raksu pööranud –, kuid mõningatel andmetel on prints hakanud mõistma, et ta on abielus lootusetu eneseimetleja ja tõusikuga. Sahistatakse, et ta käib aeg-ajalt hotellis magamas, et oma naisest rahu saada. Üks hotellituba olla tal broneeritud kodulinnas Montecitos, teine Los Angeleses.