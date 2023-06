OTSEFOTOD | Eesti seltskonna koorekiht saabub glamuursele meelelahutusauhindade galale

Meeleoluka auhindade gala lavastaja ja koreograaf on Ingmar Jõela. Sel korral on kontsertgala Woodstocki ehk Summer of 69 hõnguline – revolutsioon armastusele, ilule ja rahule maailmas. Make LOVE, not WAR ning tule veeda maagiline õhtu, kus parema maailma, parima sisu ja parima meelelahutuse eest võitlevad meie aja kangelased. See on muusika- ja meelelahutusfestival, kus Burning Man kohtub 60ndate Twiggyga, industriaalne saab kaetud haldjatolmuga ja meeled täituvad mustrite ja südametega.