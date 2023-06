Bruce Willise tütre südantlõhestav pihtimus: „Isa dementsus andis endast ammu märku, aga arvasin, et ta lihtsalt ei hooli minust.“

Bruce Willise pereliikmed teatasid eelmisel aastal, et „Visa hinge“ staar on sunnitud afaasia tõttu näitlejakarjäärist loobuma. Nüüdseks on selgunud, et Bruce (68) põeb dementsust. Willise täiskasvanud tütardest noorim pihib värskes Vogue'is, et isaga oli juba ammu midagi viltu, aga pere ei osanud sotti saada, mis täpselt.