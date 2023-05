ARVUSTUS | Universumite risteel. „Ämblikmees: üle kogu multiversumi“ raputab läbi ja võtab hinge kinni

Üks parimaid Marveli filme läbi aegade on 2018 ilmunud „Spider-Man: Into the Spider-Verse“, mille animatsiooni stiil ja koomiksitele truu jutustamine vallutas südameid üle maailma. Pikalt oodatud järg „Ämblikmees: üle kogu multiversumi“ on lõpuks kinodes ning need 140 minutit seal kinosaalis lihtsalt haituvad. Imeline ja tempokas seiklus on julge, fantaasiarikas, stiilne igas kaadris ning tundub alati värske. Tahaksin öelda, et tegemist on minu selle aasta esimese 10 punkti filmiga, kuid siin on siiski üks päris oluline AGA...