KÜPSED ARMUKAHURID: 83aastane Al Pacino polegi meelelahutusmaailma vanim beebipapa

Robert De Niro partner Tiffany Chen (45) tõi aprillis ilmale tütre, kellele pandi nimeks Gia Virginia Chen De Niro. Varasematest armusuhetest on „Taksojuhi“ staaril veel kuus järeltulijat. 2018. aastal läks Robert lahku oma kauasest kaasast Grace Hightowerist, kellega tal on poeg Elliot (24) ja tütar Helen Grace (11). Esimese abikaasa Diahnne Abbottiga on Robertil poeg Raphael (46). Ta adopteeris ametlikult ka naise tütre Drena (51). 1985–1996 oli De Niro suhtes Toukie Smithi nimelise näitlejannaga. 1995 said nad surrogaatema abil kaksikpoegade Aaron Kendricki ja Julian Henry vanemateks.