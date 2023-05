KONKURENTS OLI KÕVA! ERR-i Washingtoni korrespondendiks valiti Laura Kalam

Laura Kalam on meedia ja kommunikatsiooni alal töötanud üle kümne aasta, hetkel töötab ta Delfi Meedia AS-s videoreporterina. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ajakirjanduses. Aastatel 2019 ja 2020 elas ja töötas ta praktika raames Ameerika Ühendriikides.



Washingtoni korrespondent vahendab Ameerika Ühendriikidest uudiseid kõikidele ERR-i platvormidele. Plaanide kohaselt asub Laura Kalam korrespondendina Washingtoni tööle 2024. aasta alguses.



Alates 2016. aastast on USA teemasid Eesti inimestele vahendanud Maria-Ann Rohemäe. Käesolev konkurss kuulutati välja praeguse korrespondendi tähtajalise lähetuse lõppemise tõttu. „Täname Maria-Anni pikalt kestnud sisuka ja hea töö eest,“ ütleb Anvar Samost.