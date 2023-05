83aastase Al Pacino noor pruut on viimase vindi peal rase!

Hiljuti selgus, et 79aastane De Niro sai aprillis seitsmenda lapse – tema partner Tiffany Chen (45) tõi ilmale tütre, kellele pandi nimeks Gia Virginia Chen De Niro. Nüüd ilmneb, et teinegi Hollywoodi veteran valmistub mähkmeid vahetama – Al Pacino 29aastane sõbratar Noor Alfallah on TMZ.comi teatel kaheksandat kuud rase.