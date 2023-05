„Savisaare ümber tiirlesid sajad inimesed, kes tahtsid, et Edgar võluks neile välja töökohad ja rahad ja varandused. Sõpradeks jäid aga väga vähesed.“

SÕBRAD JA KAASTEELISED: „Ma olin Keskerakonna patrioot, kui parteid juhtis Savisaar, me töötasime 20 aastat koos – no see ei ole ju fänlus, see on saatus!“ õhkab Urmi Reinde. Pilt on tehtud Edgar Savisaare 67. sünnipäeval. Foto : Martin Ahven