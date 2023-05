USKUMATU! Kas neid lihtsaid harjutusi tehes on päriset ka võimalik iluopita kortsudest vabaneda?

Näojooga on kiiresti populaarsust koguv trend, mida selle lihtsuse tõttu harrastab üha enam ka eestlasi. Kuid kas näojooga ka päriselt välimusele ja tervisele mingit mõju avaldab? Kui tihedalt ja järjepidevalt peab harjutusi tegema, et üldse mingeid tulemusi saavutada? Enda kogemust jagavad kolm naist, kes teevad näojoogat treener Mai-Liis Kivistiku käe all.