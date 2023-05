ARVUSTUS | Teekond on auklik. Laisk ja lohakas „Kiired ja vihased X“ on nagu väsinud ajudeta zombi

Sünopsis: Teekonna lõpp on algamas... Läbi pööraste seikluste ja eluohtlike missioonide on Dominic Toretto (Vin Diesel) ja tema perekond üle trumbanud kõik vastased, kes nende teele sattunud. Aga nüüd on mineviku varjude seast kerkinud esile vaenlane, kelle liikumapanevaks jõuks on piiritu kättemaksujanu. Selleks tumedaks jõuks on Dante Reyes (Jason Momoa), kelle isa narkoimpeeriumi Dom ja sõbrad tosin aastat tagasi Rio de Janeiros hävitasid. Dante soovib loomulikult Dominici surma, aga enne seda tahab ta nautida mehe piinu. Selleks on tal plaanis purustada Toretto perekond ning hävitada kõik, keda too kunagi armastanud on. Dante kurikaval plaan pillutab Domi pere kodusest Los Angelesest Rooma katakombidesse, Brasiiliast Londonisse ja Portugalist Antarktikasse. Sõlmitakse uusi liite, põrgatakse kokku vanade vastastega ja nagu sellele saagale kohane, sõidetakse vanarauaks kümneid ja kümneid autosid! Väljaspool ohtu pole seejuures ka Domi 8-aastane pojake Brian (Leo Abelo Perry)...