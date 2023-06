ÕL TV | Tiina Tammetalu: kui keegi hakkab kodus väga vinguma, ütleb mu abikaasa Mihkel Mutt "hüppa kirstu!"

„Hüppa kirstu!“ ütleb minu abikaasa siis, kui keegi hakkab kodus väga vinguma. See on parim lahendus vingumismeeleolule, see kaob siis kohe ära. Normaalne inimene ei taha ju kirstu hüpata.

Olete Mihkliga koos olnud pea 33 aastat. Kuidas te vastu olete pidanud? Mis võlutabletti te igal hommikul ja õhtul sööte?

Ma ei oska öelda. Mihkel on tore mees. Vot see ongi võlutablett.

Ta jätab natuke tõreda mulje.

Jätab või?

Jaa. Võib-olla see johtub ka sellest, et ta on pisut häbelik. Võib-olla introvertsed inimesed jätavadki natuke ülbe mulje.

No jaa, ja ta ei kanna prille ja võib-olla ei tunne tänaval kõiki inimesi õigel ajal ära ega ütle „tere“. Pärast küsib, kes see oli. Tegelikult on ta väga õrna hingega.