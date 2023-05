VIDEO | USKUMATU VAATEPILT: vähi tõttu jala kaotanud mees esitas Briti talendisaates vapustava tantsunumbri

27aastane Musa rääkis saates, et vähktõbi tegi lõpu tema paljutõotavale jalgpallurikarjäärile - üks jalg tuli amputeerida. „Pärast amputatsiooni armtusin muusikasse. Mu sõbrad tantsisid toona ja ma palusin, et nad mind tantsima õpetaksid. Praegu on ideaalne aeg inimeste poole pöörduda ja neid innustada.“