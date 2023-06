„KINOSAADE“ 203. OSA | Erootiline BDSM põnevik „Pelgupaik“, biograafiline „BlackBerry“ ning Netflixi hittseriaalid „FUBAR“ ja „Sanctuary“

Arnold mainis väikest Eestit oma Twitteris, seega oleks viisakas tema uus Netflixi seriaal ära vaadata ning paar sõna öelda. Samal ajal nii Netflixis kui kinos on samanimeline teos – „Sanctuary“. Üks on BDSM triller, teine on tõsine draama Jaapani sumo süvakultuurist. Mõlemad on head. Raiko tervis vaikselt taastub, seega on tagasi paljude vaadatud filmidega, mis kusagil sügaval vee all (või kõrgel torni otsas). Head vaatamist ja kuulamist.