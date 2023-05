„KINOSAADE“ 202. OSA | Kas „Kiired ja vihased X“ on seeria halvim või parim film?

Kiired ja vihased on kinode ekraanidel tagasi ning midagi nii lolli pole juba ammu näinud. Perekond on siiski kõige olulisem. Kas seda seeriat on võimalik üldse enam kaitsta? Lisaks arutame Donnie Yeni egoprojekti „Sakra“, kus on üks halvemaid narratiive tervel sellel aastal, mida tegelikult poleks üldse vaja olnudki. Henryk ja Ragnar vaatasid vahelduseks ka mõnda seriaali ja mõlemad pigem ikkagi kiidavad. Head kuulamist ja vaatamist.