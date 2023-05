„KINOSAADE“ 201. OSA | Kaks uut Eesti filmi ja Michael J. Foxi kurb saatus

„Kinosaate“ 201 saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud („Midnight Run“. „KamiKatsu: Working for God in a Godless World“, „Still: The Michael J. Fox Story“ jpm!)

Raiko: „KamiKatsu: Working for God in a Godless World“ (2023), „My Love Story with Yamada-kun at Lv999“ (2023), „The Big Door Prize“ (2023), „Midnight Run“ (1988), „Still: The Michael J. Fox Story“ (2023)