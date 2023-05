„KINOSAADE“ 200. OSA | Marveli parim film “Galaktika valvurid Vol. 3” ja skandaalne “Nõiad otse põrgust”

Julgesime korraks mõelda, et Marvel on surnud kui „Galaktika valvurid vol. 3“ tõestas vastupidist. James Gunn päästab nii Marveli kui DC. Roosis valminud „Rootsi UFO“ on palju parem kui oskasime loota, samal ajal „Kõik Beau hirmud“ on jube, igav ja mõttetu (Ragnar vaidleb vastu). Arutame ka „Superkoomiku“ lastele liiga keerulist ülesehitust ning Eesti prügikino järgmist filmi „Nõiad otse põrgust“. Head kuulamist ja vaatamist!