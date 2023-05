ÕUDNE TERROR! Märatsev ja noaga vehkiv mees tungis Benedict Cumberbatchi hoovi hetkel, kui kogu pere oli kodus

Daily Maili andmetel tungis 35aastane kokk Jack Bissell sisse Benedict Cumberbatchi 3,5 miljonit dollarit maksva Põhja-Londoni maja eesväravast, hüüdes: „Ma tean, et olete siia kolinud, ma loodan, et see põleb maha!“ Näitleja, tema naine Sophie Hunter ja nende kolm last olid samal ajal kodus.