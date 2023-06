NOORTE HÄÄL OLGU KUULDA! Haridusministri gümnasistist nõunik Daniel Kõiv: „Kui Kristina oleks võtnud nõunikuks 75aastase härra, poleks keegi avalikult imestanud.“

Sel suvel Jaan Poska gümnaasiumi abituuriumit lõpetav Daniel Kõiv (19) on toimetanud praeguseks juba ühe kuu haridus- ja teadusminister Kristina Kallase nõunikuna. „Teen usinalt tööd, harin end ja saan kogemusi,“ kirjeldab noormees, kuidas tal uues ametis on läinud. Otsus tähtis töökoht vastu võtta ei tulnud tema jaoks aga uisapäisa: „Olin pakkumist kuuldes esmalt täiesti veendunud, et vastan eitavalt. Asi polnud mitte alaväärsuskompleksis, ent eks ikka ju mõtled esmalt, et miks just mina.“