„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Liisi Koikson 40: mingi kerge ülbus on võib-olla aastatega minus tekkinud

Minu hommikusöögi külaliseks on laulja, näitleja ja lauluõpetaja Liisi Koikson, kes tähistas 4. juunil 40. sünnipäeva. Palju õnne! Kuigi tagasihoidlikuna näiv noor naine pole kunagi armastanud ei oma hinge ega keha seltskonnakülgedel alasti kiskuda, siis parasjagu vürtsi ja ülbust, heas mõttes, on sellel KIlingi-Nõmmes sündinud ja kasvanud tüdrukus kindlasti peidus. Kohtusime Liisiga Tallinna vanalinna hubases veinirestoranis Dominic. Kuigi selgus, et eksklusiivseid veine lauljatar ei kummarda, siis pitsile viinale ja krehvtisele sakuskale ta peomeeleolus kätt ette ei pane.

Vaata videot!