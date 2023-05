TOP 5 | Staarfotograaf Erlend Štaub paljastab, kuidas maailmakuulsaid filmitähti oma kaameraga flirtima meelitab: teen hea pildi nimel päris korralikku tsirkust!

„See on vaieldumalt maailma kõige kõvem punase vaiba üritus. Seda just fotograafide pärast: kui neid seal poleks, poleks punavaip mitte midagi muud kui lihtsalt punast värvi vaip. Fotograafid ehitavad üles kogu sealse melu,“ kirjeldab Štaub (41). „Ma olen käinud ka Berliinis, kus on samamoodi väga tugev filmifestival (Berlinale filmifestival – toim). Ometi pole see Cannes'i festivaliga võrreldes ligilähedanegi. Uued tuttavad, kes tulid Hollywoodist, ütlesid samamoodi, et ka sealne teema on Cannes'iga võrreldes oluliselt väiksem – eks Oscarite gala on küll tore, ent mitte nii glamuurne.“