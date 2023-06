PALGATÖÖLT ETTEVÕTJAKS! Kinnisvarainvestor Ännifriid Põder: ehitaja pidas mu korteris sellise peo maha, et see vajas uuesti remonti

Sendid Miljoniks blogi autor, juuraharidusega Ännifriid Põder (29),tegi kolme aasta eest elus kannapöörde ja otsustas hakata ettevõtjaks. Kuigi täielikku finantsilist ja ajalist vabadust ta veel saavutanud pole, on ta praeguseks hetkeks ära renoveerinud 20 ajahambast puretud korterit, mille müügist teenitud kasum on talle kopsaka kapitali kasvatanud. „Sa pead mingi aeg pingutama ja tegema oma elukvaliteedis korrektuure, et hiljem nautida,“ teab Änni omast kogemusest.