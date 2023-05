Üliharuldast ravimatut haigust põdev Céline Dion kurvastas fänne uue avaldusega

Pikalt seletamatute tervisehädade all kannatanud Dion (55) teatas mullu detsembris, et tal diagnoositi väga haruldane neuroloogiline haigus, mida kutsutakse stiff person syndrome (kangestunud inimese sündroom). See esineb vaid ühel inimesel miljonist. „Ehkki me alles õpime seda haruldast haigust tundma, teame, et just see ongi mul lihasspasme põhjustanud,“ rääkis Kanada superstaar emotsionaalses sotsiaalmeediavideos.