ESMAKORDNE JUHTUM! Kes oli see vanem daam, kes otse-eetri ajal tõttas Merit ja Märten Männistele roose kinkima? „Algul ehmatasin!”

„See oli algul veidi ehmatav,“ meenutab Merit Männiste, kellele esimesena proua roosi ulatas ja kallistama hakkas. „Hea, et kõik lõppes kenasti ja keegi ei tulnud lavalt alla tirima nagu ka kontsertidel juhtunud.“ Kui tavaliselt peetakse otse-eetri publiku reeglitest kinni, siis Märten ei imestanud, et proua neid eiras ja omatahtsi tegutses. „Tegemist on ju pungilegend Maie Parrikuga ja tema ongi selline impulsiivne daam,“ naeris Märten, kes sai Parrikult tugeva käepigistuse. Ka saatejuht Karl-Erik Taukar kommenteeris lavalt, et midagi sellist pole tema otse-eetri karjääri ajal varem juhtunud, et lilledega lavale tullakse.