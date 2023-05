ÕL CANNES'IS | GALERII | LEMBEHETKED: Vaata, millised staarid poseerisid filmifestivali fotoseina ees!

„The Old Oak“ on 2023. aasta film, mille režissöör on Paul Laverty. Loach teatas, et see on tema viimane film. Filmi maailma esilinastus toimus 2023. aasta Cannes'i filmifestivalil, kus see võistles Kuldse Palmioksa eest. See on Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Belgia kaasproduktsioon.