GALERII JA REPORTAAŽ | Tulihingelised fännid koorisid end Tommy Cashi muusikavideosse pääsemise nimel bikiinide väele: kohale tuldi suisa Norrast!

Pealtnäha tavaline reede, kuid Stroomi randa oli kogunenud trobikond inimesi, et saada osa Tommy Cashi uuest muusikavideost. Sealjuures ei heidutanud neid isegi see, et rannas möllas korralik tuul ja liiva lendas igale poole – külma ilma trotsides võeti end bikiinide väele. „Ainult Tommy teab, mis juhtuma hakkab, me lähme lihtsalt vooluga kaasa,“ ütleb üks korraldajatest.