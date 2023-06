Oled sa kunagi mõelnud, miks mõni inimene on tööl palju edukam kui sina? Kuidas tal tundub olevat päevas rohkem kui 24 tundi ning ta jõuab tegeleda justkui saja asjaga korraga? Rahvusvahelise haridus- ja tehnoloogiaettevõtte Mindvalley looja Vishen Lakhiani avaldab, kuidas see võimalik on.