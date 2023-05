Kuum metal-tšikk Meriliis Ojamäe saab julge välimuse tõttu ohtralt tähelepanu: koolis oli mu jalgealune tuline. Irooniline, kuidas toonased kiusajad mind nüüd kiidavad

„Ma olen rööprähkleja,“ tõdeb Meriliis, et tema erinevatel töödel ja tegemistel ei näi algust ega lõppu olevat. Lisaks sisuloomele internetis tegeleb ta nii metal-muusika, modellinduse, kunsti kui ka spirituaalsemate teemadega. Ja mitte ainult! Pärast pikki kontoripäevi praktiseerib Meriliis ka tätoveerimist, tikkides inimeste naha alla tindipilte. „Püüan pakkida oma aega nõnda, et jõuaksin õhtuti pärast põhitööd ka tätoveerima. See tuli põleb minu sees ja kuidagi annab mulle nii palju energiat. See tunne, et saan teha inimese kehale väikese kunstiteose, on nii sütitav, et annab ka jaksu sellega tegelda,“ jutustab ta elevusega oma hobist. Ometi ei salga ta, et kõik erinevad tegemised röövivad tema päevast omajagu tunde, seega tuleb oma aja planeerimisel olla eriti hoolas. Vastasel juhul kõike lihtsalt ei jõua.