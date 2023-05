Liis Lassi puhkusereis lõppes enne kui alatagi jõudis: selgus, et Vietnamisse minekuks on vaja viisat!

Enne lennujaama startimist postitas Liis Lass ühismeediasse kauneid kaadreid, mille kirjelduses rõõmustas eesootava reisi üle. Naine avaldas lootust, et leiab Vietnamis piisavalt vaba aega, et lugeda seal üht talle kingitud raamatut. „Ja siin olen ma kaks tundi hiljem ja tagasi oma voodis, kuna selgus, et Vietnamisse mineku jaoks on vaja viisat,“ teatab ta aga mõne aja pärast. „Edasi-tagasireis lennujaama ja koju,“ võtab naine untsunud seikluse kokku.