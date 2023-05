SÄRAV GALERII | Wagneri legendaarse „Lohengrini“ esietendus vaimustas ooperipublikut: „Kõik see kokku oli suur elamus.“

Rakvere linnapea Triin Varek on nähtust vaimustuses. „Kuigi etendus on pikk, suisa kolm ja pool tundi, möödus aeg kiiresti kuna laval toimuv köitis ja oli rohkelt põnevust. Imeline muusika, näitlejatöö, lavakujundus, kostüümid. Kõik see kokku oli suur elamus,“ kiidab ta. Etendus meeldis ka tema vennatütrele Carolinile, kes oli teinud eeltööd ja teadis loo muinasjutulist tausta. Draamat jagus lavale piisavalt. „Vahepeal tunne, et kas kindlasti ikka ka seekord headus võidab kurjuse. Pinget jagus,“ muljetab Varek.