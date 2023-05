GALERII | MA KÕNNIN JA KÕNNIN OTSATA TEED. “NIPERNAADI“ RADADEL: millised näevad filmi võttekohad praegu välja? Kes nendes taludes nüüd elavad?

Varustatuna kolme olulise märksõnaga – tee, maahooned ja hüpnotiseeriv „Rändaja õhtulaul“, hakkab peas üha selgemalt kerima mõte, milline tähendus on neil praegu, 40 aastat hiljem. Kui paljud „Nipernaadi“ tolmustest teedest on kaotanud oma maalilised käänakud või kadunud hoopis igavikku (loe: asfaldi alla), kui palju on püsti veel neid maahooneid.

Ent ennekõike tahtsime otsida üles filmi legendaarsed võttekohad, näiteks kus asub Krootuse talu, kust ootamatult saabunud Nipernaadi saadab kolm perepoega linna kinonäitamisega rasket raha teenima. Milline võiks praegu välja näha uhke häärber, kus peretütar Ello hinge kinni pidades kuulab Nipernaadi jutustust iidses jõesängis lebavatest pärlitest.