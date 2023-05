Kodumaised staarid mälestavad Tina Turnerit: tema laulude järgi õpitakse veel aastate pärast koolides ja imestatakse, kuidas on võimalik niimoodi laulda

„Kõige erilisem mälestus on mul Tina Turneri looga „Proud Mary“, sest see oli esimene cover, mida esitasin mitte kooli aktusel, vaid hoopis suurel Free Flow tantsu-show'l Salme kultuurikeskuses ning mind saatis sõber akustilise kitarriga. Kindlasti oli see üks nendest momentidest, mis pani mu peas idanema mõtte, et äkki võiks ka minust ükspäev laulja saada,“ meenutab Laura Prits oma karjääri algust. Lisaks Laurale jagavad oma rokkmuusikaikooni loominguga seotud mälestusi Allan Roosileht, Anne Veski, Synne Valtri, Jaak Ahelik, Erki Berends ja teised.