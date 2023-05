INTERVJUU | Kuidas mitte muutuda tigedaks kibestunud pässiks? Ela nagu Ivo Linna!

Läinud aasta augustis sain telefonikõne, mille sisu oli lakooniline – mu isa suri 59aastaselt. Ma polnud enda üht vanemat näinud ligemale 30 aastat ja seetõttu on mul jäänud küsimuseta mitmed elulised küsimused, mida mehena kasvamiseks ja vananemiseks küsida võinuks.

Kui enda isalt küsida ei tahtnud ja nüüd enam ei saa, siis õnneks leidub ühiskonnas vanemaid mehi lademetes, kes annavad nõu ka ilma küsimata. Kahjuks on neist suurem osa kurjad, tigedad, ja pigem peaks küsimus olema, et mida vältida, et mitte nende sarnasteks muutuda.