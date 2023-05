RÖÖGATUD HINNAD JA KULLATUD TOIDUD! Suunamudija Anita Sibul on Michelini restoranide püsikunde: „See on saanud omamoodi sõltuvuseks.“

Maailmakodanikust suunamudija Anita Sibul ütleb, et on püüdnud igale reisile mahutada vähemasti ühe Michelini tärniga restorani külastuse: „Fine dining on mu jaoks äärmiselt põnev ja rikkalik maailm, sest see seob kaks olulist aspekti: toidu, mis on kütus ja elukvaliteedi alus, ning elustiili, mis hindab kõrgelt kombeid ja kultuure. Michelini tärni ongi saanud just need toidukohad, mis neid kaht kunsti silmapaistvalt hästi oskavad.“