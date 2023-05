TÄHED JA TÄHEKESED | Lauri Pihlapi tütar Sofia-Liis: avalik tähelepanu on teinud mind ettevaatlikuks ja kasvatanud kindlasti ka paksema naha

Sofia-Liis on Lauri Pihlapi ja tema toonase gümnaasiumi klassiõe tütar. Lauri on rääkinud, et oli toona noor kutt, keskkooli lõpetamas ja ellu astumas ning ei osanud muud teha, ainult käsi laiutada. „Ma sündisin siia ilma läbi ilusate tunnete ja armastuse. Vaevalt, et isa midagi teistmoodi tahaks teha, kui tal nii kihvt tütar on,“ räägib ta muiates.