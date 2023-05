Psühholoog Toivo Niiberg tõdeb, et just selline käitumine on lahkumineku kõige sagedasemaks põhjuseks

Psühholoog Toivo Niiberg tõdeb raamatus „Ela ja küsi!“, et suhtlemisnõustajate kogemus näitab, et naised kurdavad logiseva armuelu korral kõige sagedamini, et nad ei saa mehega oma muredest piisavalt rääkida. Mehed kurdavad seevastu, et naised ei anna piisavalt seksi või püüavad seksuaalteemadel manipuleerida. Pealegi ei pane mehed tähele kaudseid ohumärke ning neil ei õnnestu suhet õigel ajal päästa. Naised armastavad analüüsida, mehed tegutseda. Mis siis on tegelikult kõige sagedasemaks lahkumineku põhjuseks ja mida teha, et suhe lõplikult lörri ei läheks?