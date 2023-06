Bob Mortimer on tuntud inglise koomik, kes on võtnud eeskuju ametikaaslasest Richard Osmanist ning alustanud lustakate ja kergete detektiivilugude kirjutamisega. Tema esikteos „Mandariinimõistatus“ (Tänapäev, 2023) on tore seiklus, milles lugeja saab tuttavaks peategelase Gary ning tema teravakeelse naabri Grace'iga, kes asuvad koos lahendama Gary „sõbra“ Brendani mõrva. Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et just Gary oli viimane, kes Brendanit elusana nägi.