„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Tiina Tammetalu: naiskunstnikul on põhjust rõõmu tunda ka lisanduvate aastate koorma all, maalide väärtus igatahes aina kasvab

Hommikusöögil on seekord koos minuga särtsakas maalikunstnik Tiina Tammetalu (62), kes soovitab inimestel järgida järgmisi nõuandeid: magage kaua, sööge hästi ja ärge piitsutage ennast. Vaid nii püsib keha ja vaim terve, säilib nooruslikkus ning on võimalik head kunsti teha. „Mina uhkustan oma soliidse vanusega,“ tunnistab Tiina. „Arvan, et naiskunstnikul on põhjust rahul olla ja rõõmu tunda ka lisanduvate aastate hiigelkoorma all. Ja kuigi vanadus, nagu räägitakse, polevat meelakkumine, siis maalide väärtus igatahes aina kasvab. Kas pole tore!“

Vaata videot!